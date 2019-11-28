Футболист Глушаков выплатит бывшей жене 42 млн рублей

Московский городской суд частично удовлетворил апелляцию экс-супруги полузащитника грозненского "Ахмата" Дениса Глушакова Дарьи по делу о разделе совместно нажитого имущества. Об этом сообщила адвокат бывшей жены футболиста Алиса Образцова.

"Суд частично согласился с доводами апелляционной жалобы и увеличил сумму компенсации до 42 миллионов рублей", – цитирует адвоката Sports.ru.

Напомним, что брак Дениса и Дарьи Глушаковых был расторгнут в июле 2019 года. Бракоразводный процесс получился скандальным из-за взаимных претензий теперь уже бывших супругов.