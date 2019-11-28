В Казани автомобиль каршеринга приспособили под катафалк

В соцсетях появилось видео, как в Казани на машине известного сервиса каршеринга из морга забирают тело умершего человека.

По сообщению автора, видео он снимал у 15-й городской больницы Казани, передает ГТРК "Татарстан".

Мнения пользователей в комментариях разделились. Одни не увидели в эпизоде ничего страшного – мол, "машина, и машина".

Другие же отмечают недопустимость подобного использования арендованных авто, ведь потом в них кто-то будет перевозить собственные предметы быта, а в кузове каршеринговой машины после перевозки трупа вряд ли будут делать санобработку.