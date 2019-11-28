"Война и мир. Русский Пьер": премьера в театре "Модерн"

10, 11 декабря и 7 января в театре "Модерн" состоится премьера спектакля Юрия Грымова "Война и мир. Русский Пьер".

В спектакле, подготовка к которому шла более трех лет, задействована вся труппа театра и приглашенные актеры. Всего — около семидесяти человек, в том числе, знаменитый Хор имени Свешникова под руководством Евгения Волкова, который исполнит композиции народного фольклора, православные духовные песнопения, а также западноевропейскую музыку.

Для спектакля были сшиты 423 костюма, которые детально отвечают эпохе — военные мундиры, бальные наряды высшего света. Большую работу проделали гримеры, искусно создав образы людей того времени.

Спектакль раскрывает основные сюжетные линии романа. Но главный акцент режиссер сделал на истории Пьера Безухова, показав его превращение из западника в русского патриота. В образе главного героя, живущего в сомнениях и смятении, поиске истинного пути, отражается вся Россия начала XIX века.

Любовь и страсть, светские рауты и быт простых людей, духовные поиски и жизненные драмы, смена мировоззрений и обретение истинных смыслов, дни мира и войны – все эти грани романа-эпопеи Льва Толстого перенесены Юрием Грымовым на театральную сцену.