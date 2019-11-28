Столкнулись 316 тонн: авария карьерных самосвалов привела к смерти водителя

В Ковдоре, расположенном в Мурманской области столкнулись два карьерных самосвала, один массой 136, второй — 180 тонн.

Инцидент произошел на объездной дороге одного из карьеров в среду, 27 ноября. Один из водителей погиб на месте, второй был доставлен в местную больницу с травмой головы.

В настоящее время на месте инцидента работают следователи, выясняющие детали аварии. Уголовно-правовая оценка происшествия будет дана после проведения проверки.