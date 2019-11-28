Отец убитого в Екатеринбурге мальчика скрылся с двумя детьми, а его мать была депортирована в Белоруссию за административное правонарушение, сообщает "Коммерсант-Урал".

По неподтвержденным данным, девятилетний школьник умер еще 5 ноября — в тот день отец взялся воспитывать его розгами, а чтобы юнец не кричал, заткнул рот кляпом. Мальчик задохнулся, перед этим получив сочетанные травмы головы, тела, рук и ног. Родители вместе отнесли тело в парк имени 50-летия ВЛКСМ и закопали.

Через несколько дней мать мальчика выслали из страны за превышение срока нахождения в РФ без регистрации, отец же забрал двоих детей и скрылся в неизвестном направлении. Уже на родине женщина рассказала родственнице о произошедшем, и та обратилась в правоохранительные органы.

Информацию о ритуальном характере убийства источник издания не подтвердил, хотя и признал, что родители были рьяными верующими.

На Урал семья перебралась только в этом году, жили они в съемной квартире, которую уже исследовали оперативники.