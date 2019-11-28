Глазырина стала пятой в спринте на первом в сезоне этапе Кубка IBU

В норвежском Шушене завершилась спринтерская гонка у биатлонисток на первом в нынешнем сезоне этапе Кубка IBU. Победу в ней одержала представительница Норвегии Каролина Эрдал. Допустив три промаха, она финишировала с лучшим временем дня – 26 минут 21,4 секунды.

Второе место заняла американка Келси Джоан Дикинсон (+6,6 секунды, 2 промаха). В тройке призеров оказалась также Марен Хаммершмидт из Германии (+7,6; 4 промаха).

Лучшей из россиянок стала Екатерина Глазырина. Она финишировала с пятым результатом дня, отстав от лидера на 31,6 секунды и допустив четыре промаха. Ее соотечественницы Наталья Гербулова, Анастасия Поршнева, Ирина Старых, Полина Шевнина и Ирина Казакевич заняли соответственно 7-е, 9-е, 10-е, 16-е и 35-е места.