Кокляев оказался тяжелее Емельяненко на 20 с лишним кг

Накануне боксерского поединка между пауэрлифтером Михаилом Кокляевым и бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко произошло официальное взвешивание спортсменов. Вес тяжелоатлета потянул на 134 килограмма.

Емельяненко-младший оказался заметно легче своего будущего соперника. Его вес составил 113,5 кг. Впрочем, это вряд ли поможет Кокляеву. Емельяненко является однозначным фаворитом предстоящего поединка.

Напомним, что четырехраундовый бой между ними состоится 29 ноября в Москве на "ВТБ Арене". Он пройдет по правилам бокса.