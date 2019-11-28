Молчание от отчаяния: друзья Дорониниой рассказали, что с ней происходит

В "Прямом эфире" – попытка выяснить, куда пропала Татьяна Доронина. В прошлом году 86-летнюю народную артистку СССР лишили должности худрука МХАТа имени Горького, предложив стать президентом театра, которому она отдала десятки лет жизни.

Уже несколько месяцев Татьяна Доронина не выходит на связь с близкими и коллегами, не появляется ни в театре, ни дома, не отвечает на звонки родных и друзей.

Не было и информации о ее местонахождении и состоянии здоровья. Лишь недавно, 21 ноября, актриса появилась в Кремле: Владимир Путин вручил ей орден "За заслуги перед Отечеством" первой степени.

Во время церемонии и после ее завершения Доронина о чем-то говорила с президентом России. Позже актер Андрей Чубченко, который сопровождал актрису, рассказал, что Татьяна Васильевна просила Владимира Путина вмешаться в ситуацию, которая сложилась в МХАТе.

В студии программы литератор Юрий Поляков сказал, что с момента исчезновения Доронина хранит "молчание от отчаяния".

Он уверен: Татьяна Васильевна является национальным достоянием, и "если ее эталонный психологический театр, который она возглавляла более 30 лет, исчезнет, то восстановить его будет уже невозможно".

По его словам, "эту несправедливость надо обязательно исправлять".

Другие друзья и коллеги Дорониной также уверены: причина исчезновения в том, что она не смогла пережить уход из театра, которым руководила больше трех десятков лет, и смириться с предательством, обманом и унижением.

Заслуженная артистка РФ Лидия Матасова — близкая подруга прославленной актрисы и режиссера — рассказала, что общалась с Татьяной Васильевной по телефону две недели назад.

Она тоже подтверждает, что Доронина "трагически" переживает уход из театра, потому что "лишилась смысла жизни и дела".

На связь со студией из Иерусалима вышел телеведущий Борис Корчевников. Он рассказал, как поздним вечером и ночью – в течение 5-6 часов — записывал интервью с Дорониной для своей авторской программы "Судьба человека" еще до ее ухода с должности худрука театра.

Корчевников припомнил, как выходил после этого из театра под утро "едва живой", а Доронина за все время беседы "даже ни разу не ссутулилась".

"Она невероятной силы и любви к своему делу человек", — отмечает телеведущий.

Заслуженный артист России Андрей Чубченко сообщил, что общается с Татьяной Васильевной в письменном виде. По его словам, она "находилась в мощнейшем стрессе".

"Сейчас она чувствует себя лучше, восстанавливается в госпитале", – говорит Чубченко.

Он также сообщил, что через одну-две недели Доронина собирается к Андрею Малахову в "Прямой эфир", и там "сама все расскажет".

В сложные времена поддержали легенду советского и российского театра и кинематографа народная артистка СССР Инна Чурикова и бывший муж Дорониной — народный артист СССР Олег Басилашвили.

Как разъясняет ситуацию с предложенным Дорониной постом "президента" театра помощник худрука МХАТа имени Горького Валентин Клементьев?

Что говорит об этой ситуации новый худрук Эдуард Бояков? И что сказала ему сама Татьяна Доронина во время их последнего телефонного разговора?

О ситуации в МХАТ и причинах молчания Татьяны Дорониной – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир".