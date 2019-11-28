Центр медицины катастроф появится в Крыму. Откроется он в Севастополе — в балаклавской подстанции скорой помощи, передает служба информации "Вести – Севастополь".

Как сообщил замгубернатора Севастополя Александр Кулагин, главная задача центра — незамедлительное реагирование на поступивший вызов о ЧП. В распоряжении медиков постоянно будут две машины скорой помощи. В ведении подразделения будут также Балаклава, Бельбекская и Байдарская долина. Оттуда в центр поступит вызов, если местных линейных бригад не хватит.

Официальное открытие медицинского учреждения — 2 декабря. Для этого всё готово, вплоть до инфраструктуры. Новые машины скорой помощи уже на месте. К работе сразу приступят бригады опытных врачей.