КХЛ. "Авангард" одолел "Куньлунь" в серии буллитов

Матчем в Пекине между местным клубом "Куньлунь Ред Стар" и омским "Авангардом" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Гости лишь в серии буллитов смогли сломить сопротивление хозяев льда. Итоговый счет – 3:2 в пользу "ястребов".

В составе победителей шайбы забросили Егор Мартынов и Семен Кошелев. Последний стал еще и автором победного буллита. За китайскую команду отличились Адам Крэкнелл и Эндрю Миллер.

"Авангард", набрав 45 очков, занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. "Куньлунь" с 32 баллами располагается на десятой строчке на Востоке.