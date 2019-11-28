Медведев потребовал разработать правила для беспилотников

В России необходимо разработать правила для беспилотного транспорта, в том числе, в части ответственности за дорожные происшествия.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, знакомясь на выставке "Сбербанка" с системами автономного управления наземным транспортом — от поездов до уборочных комбайнов.

После того, как ему рассказали о беспилотном трамвае, который выполняет маршрут в районе ВДНХ, и на котором уже прокатился руководитель московского транспортного департамента Максим Ликсутов, премьер-министр России поинтересовался, по каким правилам ездит данное средство передвижения.

Медведев подчеркнул, что правила для беспилотных транспортных средств в городе так пока и не разработаны, а ведь мегаполис является местом повышенной опасности.

"Нужно точно готовить какие-то нормативные акты по этому поводу", — сказал глава кабмина, напомнив, что в других странах мира уже были зафиксированы смертельные случаи с участием беспилотного транспорта. По его мнению, изменения должны быть внесены в Правила дорожного движения, а также в работу железных дорог.

В ответ вице-премьер Максим Акимов заверил Медведева в том, что в Москве беспилотный транспорт ездит на легальной основе, с оператором, подчеркнув, что системная работа по внесению изменений в законодательство будет вестись по мере накопления "инцидентов и кейсов".