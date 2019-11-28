Вратарь "Зенита" Кержаков вошел в команду недели Лиги чемпионов

Вратарь санкт-петербургского "Зенита" Михаил Кержаков оказался в одной компании с Лионелем Месси, Робертом Левандовски и Ромелу Лукаку. Все эти футболисты были включены в символическую сборную недели Лиги чемпионов.

Как сообщает официальный Twitter УЕФА, помимо них в команду вошли Свен Бендер ("Байер"), Деян Ловрен ("Ливерпуль"), Серж Орье ("Тоттенхэм"), Инок Мвепу ("Зальцбург"), Эмиль Форсберг ("Лейпциг"), Корантен Толиссо ("Бавария") и Хаким Зиеш ("Аякс").

Напомним, что Кержаков в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между "Зенитом" и "Лионом" оставил свои ворота в неприкосновенности. Команда Сергея Семака добилась победы над французским клубом со счетом 2:0.