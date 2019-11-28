Обвинения неубедительны. Штаты опять попытались связать РФ с химическим оружием

Россия помогла Сирии скрыть факты применения отравляющих веществ, заявил постоянный представитель США в Организации по запрещению химического оружия Кеннет Уорд.

Российский представитель Александр Шульгин не согласился с американским коллегой и назвал его утверждения неубедительными, пишет агентство ТАСС.

Информацию об использовании химического оружия в сирийском городе Дума распространяют неправительственные организации, в том числе и печально известные "Белые каски". Российские специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты не нашли никаких подтверждений этих данных. Более того, никто из врачей, работавших в то время в Думе, не сталкивался с чем-то похожим на отравление химическим оружием.

Несмотря на это, летом 2018 года при ОЗХО была создана специальная комиссия по расследованию инцидента в Думе.

Между тем ОЗХО только 27 ноября поддержала предложение ввести яд под шифром "Новичок" в список запрещенных отравляющих веществ. Изменения вступят в силу только через 180 дней.