Полиция не нашла взрывных устройств в судах

Суды в Москве и Санкт-Петербурге, в которые в четверг, 28 ноября, поступили сообщения о минировании, вновь приступили к работе. Информация о заложенных взрывных устройствах не подтвердилась.

Ранее сообщалось, что в несколько московских и петербургских судов поступили письма о минировании. Злоумышленники требовали заплатить 120 биткоинов, которые у них якобы украл на бирже бизнесмен Константин Малофеев. Из зданий были эвакуированы сотни людей.

Представители московских ведомств сообщили "Интерфакс", что Басманный, Измайловский, Кузьминский, Тверской, Мещанский, Останкинский и Тимирязевский суда вернулись к работе.

Санкт-Петербургский городской суд также работает в штатном режиме, сообщает ТАСС. Здание проверено, опасных предметов и взрывчатых веществ в нем не найдено. К работе также вернулись Пушкинский, Фрунзенский, Красногвардейский районные суды.