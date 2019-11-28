Не увидела ступеней: Ангела Меркель упала во время подъема на сцену

Канцлер Германии Ангела Меркель попала в неловкое положение во время выступления на Берлинской конференции. Она споткнулась, поднимаясь на сцену.

Видео падения опубликовал на своем YouTube-канале таблоид Daily Mail. Ангела Меркель смогла устоять на ногах, поскольку держалась за трибуну. После этого политик не растерялась и пошутила: "Я не заметила ступеней, в следующий раз воспользуюсь ими, например, когда буду спускаться".



9 декабря в Париже состоится саммит, в котором примут участие президенты России, Украины, а также канцлер Германии.