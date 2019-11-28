Полмиллиона евро: объявлена награда за поимку ограбивших музей Дрездена

Полиция и прокуратура Германии объявили награду в 500 тысяч евро за информацию, которая может привести к поимке преступников, ограбивших сокровищницу "Зеленый свод" в Дрездене.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировали в полиции Саксонии.

Отмечается, что специальная группа, созданная для расследования данного громкого дела, теперь состоит из 40 сотрудников. Руководство по поимке преступников и возвращению похищенного поручено отделу прокуратуры Дрездена по борьбе с организованной преступностью.

Столь большая сумма вознаграждения связана с высокой ценностью похищенных украшений, среди которых три ювелирных гарнитура, инкрустированный 770 бриллиантами эфес шпаги, королевское жемчужное ожерелье, бриллиантовый орден Белого Орла, подвески и нагрудные украшения – их страховая стоимость оценивается в 1 миллиард евро.

В данное время полиция получила более 200 сообщений от граждан, информация тщательно анализируется.

Кража произошла около пяти утра 25 ноября 2019 года. Двое грабителей, которых зафиксировали видеокамеры, проникли в катакомбы под мостом неподалеку от площади, где находятся королевские музеи, подожгли трансформатор и таким образом обесточили большую часть района. Затем выломали решетку на угловом окне и проникли в хранилище.

С места преступления неизвестные скрылись на автомобиле Audi A6, который позднее был найден полицией сожженным на подземной парковке.