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ДТП с российскими туристами в Доминикане 1 час назад

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28 ноября 201921:19 Валентин Богданов

Трагедия в Доминикане: у фирмы, перевозившей россиян, уже были смертельные ДТП

Трагедия в Доминикане: у фирмы, перевозившей россиян, уже были смертельные ДТП

Пятеро россиян, пострадавших в страшной аварии на автостраде Кораль в Доминикане, выписаны из больниц и готовы вернуться на родину. Им срочно восстанавливают утерянные в разбившемся автобусе загранпаспорта. Пока нет ответа на вопрос, что стало причиной данного ДТП. Доминикана находится на пятом месте по числу таких происшествий в мире.

В трех больницах Доминиканы остаются двадцать пять россиян. Больше всего их в медицинском центре университета Санто-Доминго. Десять пострадавших и их родственники.

Заведующий отделением Сисар Роке почти сутки провел на ногах, пока в операционную привозили пациента за пациентом. Эти фотографии с его мобильного нельзя показывать крупно – они слишком шокирующе, настоящая военно-полевая хирургия.

"У этого пациента травма правой руки, затронуты нервные окончания, потребуется восстановительная хирургия. А вот здесь перелом. Эта травма не такая серьезная. Полагаем, что данный пациент скоро пойдет на поправку", — говорит заведующий отделением ортопедической хирургии Сисар Роке.


К разговору присоединяется ассистировавшая синьору Рохе доктор Стефани. Рассказывает о самом тяжелом случае.

"Самый сложный был мужчина с ампутацией. Ему 20 лет. У него была скальпированная травма, он потерял ухо", — поясняет врач Серена Стефани.

В тяжелом состоянии, но в другой больнице города Игуэй лежит Екатерина Крупина. Мать двоих детей из Кинешмы отдыхала в Доминикане с мужем Михаилом. Он тоже до сих пор в госпитале, а сама Екатерина перенесла тяжелейшую операцию. Ей ампутировали обе руки.

"Моя жена в тяжелом состоянии, ей ампутировали обе руки. Мое состояние нормальное, тяжелых травм нет", — говорит Михаил.

"Она прооперирована, операция сложная. Скорее всего, потребуется нахождение в госпитале еще какое-то время. Пока сложно сказать, потому что операция только прошла недавно. По договору страхования в пределах 40 тысяч долларов мы оплачиваем и лечение, и перевозку, и операцию, и все, что необходимо. На сегодняшний момент не идет речи о том, что требуются какие-то дополнительные денежные средства. Все покрывает страховка, мы укладываемся. Пока у нас тревоги на этот счет нет", — заверила исполнительный директор АО "ЕРВ Туристическое Страхование" Юлия Алчеева.

У пострадавших много похожих травм. Это результат обстоятельств аварии: автобус завалился налево, и тех, кто сидел с этой стороны, протащило по асфальту и осколкам битого стекла. Доминиканские дорогие вновь подтвердили дурную славу.

Езда за рулем в Доминикане – это не для слабонервных. Про поворотники вспоминают редко, рядность соблюдают лишь условно. Страна на пятом месте по числу смертей на дорогах.

Несоблюдение рядности, по версии компании Monumental, которой принадлежит автобус, произошло и на автостраде Кораль. За рулем, объясняет компания в своем заявлении для прессы, сидел опытный водитель. У Сантоса Бельтре, который сейчас сам в тяжелом состоянии на больничной койке, идеальный путевой лист. Без проблем проходил он и тесты на наркотики. Виноват же, по мнению менеджеров Monumental, шофер попутного грузовика:

"Когда грузовик остался на правой полосе движения, наш автобус направился вперед по левой, и когда проехал мимо, получил удар в районе правого заднего колеса".

Компания перевозчик ссылается на показания пассажиров автобуса. Мол, они все сами видели. Но показания-то разнятся. Дмитрий Симаков (у его жены повреждена шея, и она пока не встает) говорит, что все было по-другому.

"Произошел какой-то хлопок, было похоже на взрыв колеса. А потом автобус начал заваливаться", — вспоминает Дмитрий.

За Monumental в Доминикане тянется дурная слава. Принадлежит фирма некоему Фрэнку Лопесу. В индустрии он не последний человек. Одно время был финансовым директором министерства туризма. Кто знает, может, поэтому удавалось раз за разом оставаться на плаву после кровавых трагедий. Только название меняли.

В 2015 году в столкновении двух автобусов, один из которых был принадлежал Monumental, погибли 11 человек. За семь лет до этого авария с еще большим числом жертв. Там же недалеко от Ла Романы в ДТП с автобусом этой же компании, которая тогда называлась FL Tours, погибли 23 человека.

А вот власти Доминиканы с самого начала действовали собрано и профессионально. Пострадавших окружили заботой, самых тяжелых эвакуировали по воздуху. По словам наших дипломатов, россиян обещают не бросать и впредь.

"Я разговаривал с местными властями, полицией и министром туризма на эту тему. Он меня сразу же заверил, что будет самая максимальная помощь, внимательное отношение к нашим туристам. Они очень дорожат тем, что много приезжают россиян. Это одна из основных статей дохода Доминиканской республики", — отмечает руководитель отделения посольства России в Пунта-Кане Михаил Евдокимов.

С утра до вечера в больницах находятся и представители туроператора Anex Tour. Говорят, что почти не спят. Пострадавшим и их родственникам раздают сим-карты. Сейчас хлопочут об утерянном паспорте одного из туристов. Когда сделают можно, будет лететь.

Когда в новостях появились сообщения об аварии, помочь вызвались и простые доминиканцы. Тересита Гонсалес показывает текст СМС, которую рассылали волонтеры. "Нам нужны переводчики на русском языке". Тересита пошла не раздумывая. "Я сразу сюда приехала, потому что я училась в России, я чувствую, что должна помочь", — говорит она. Но помощь уже не потребовалась.

"Все хорошо, спасибо, лечат, смотрят", — говорит Олег Сапего. Его пострадавшая в ДТП супруга пока еще в палате, а вот Валерию Агбальянц, которая поехала отдыхать с дочерью, уже выписали. Радостью от того что все обошлось Валерия делится с подписчиками в "Инстрагаме". Вместе с двумя другими семьями они надеются улететь с Доминиканы ближайшим рейсом. Возможно, уже завтра.

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