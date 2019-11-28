КХЛ. "Барыс" обыграл "Автомобилист", "Салават Юлаев" уступил "Трактору"

Встречами в Екатеринбурге и Челябинске продолжился очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. "Барыс" в гостях одолел "Автомобилист" в овертайме со счетом 2:1, а "Трактора" дома оказался сильнее "Салавата Юлаева" – 4:2.

Матч в Екатеринбурге получился малорезультативным. В основное время соперники обменялись шайбами Аркадия Шестакова ("Барыс") и Ефима Гуркина ("Автомобилист"). Все решилось в овертайме, когда Линус Виделль на 64-й минуте принес победу команде из Нур-Султана.

В Челябинске местный "Трактор" забросил в ворота уфимского "Салавата Юлаева" четыре шайбы: у хозяев отличились Лукаш Седлак, Виталий Кравцов, Ник Бэйлен и Ярослав Косов. Гости ответили голами Дмитрия Кугрышева и Никиты Сошникова.