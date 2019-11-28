В Париже 96-летней блокаднице из Ленинграда вручили российский паспорт

Она выдержала Ленинград блокадный — работала санитаркой, потом после войны по семейным обстоятельствам покинула и родной город, и страну, потеряв гражданство. Сегодня в Париже 96-тилетней Марии Смульской вручили паспорт, которого она так ждала, и о котором просила президента Путина.

Российский гимн в ее честь и вручение главного документа. Для Марии Семеновны это особенный день. Этого момента она ждала последние 40 лет. Весной этого года даже написала письмо президенту Путину.

"Очень рад вручить вам паспорт гражданина Российской Федерации", — говорит работник посольства РФ.

В свои 96 она помнит все до мельчайших подробностей: как была эвакуирована с родителями за два дня до начала блокады Ленинграда, как их эшелон не сумел прорваться, и всех вернули обратно в город. Пешком она пошла в институт, оттуда ее распределили на работу в госпиталь.

"Блокада была холодной, морозной, очень тяжелой. Мне давали чай, иногда кусочек хлеба, очень редко что-то мучное, капельку. Есть было нечего, поэтому пили воду. Голодали крепко", — вспоминает Мария Смульская.

Пережить такое смогли не все. Только от голода погибли около полутора миллиона человек.

После блокады она больше 30 лет помогала отстраивать город, а в 1978-м была вынуждена отказаться от всего и уехать во Францию — помогала дочери, растила троих внуков. Но в Париже так и не прижилась.

"Здесь одиночество, которое всех, и французов и русских очень убивает. Там родина, и там другие человеческие отношения" – говорит Иза Смульская, дочь.

Последние 6 лет Мария не встает с кровати, но не перестает шутить и мечтать, что однажды все же окажется дома: "Вдруг меня пригласят на какой-то юбилей".

В ближайший месяц ее дочь готовит для мамы большой сюрприз — поездку в родной город на Неве и встречу с родными ей людьми.