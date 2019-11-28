31 декабря может стать выходным, но не в этом году

Сделать последний день года первым в череде новогодних выходных. Эта инициатива депутатов Госдумы находит все больше сторонников. За то, чтобы семьи в полном составе проводили этот день дома, высказалась и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, правда, заметив, что увеличивать общее количество нерабочих дней не стоит. А мэр Москвы объяснил, почему в столице 31 декабря делать выходным бессмысленно.

Это же какой подвиг — четыре взрослых человека каждый год находили время, чтобы успеть встретиться после работы и перед праздничным столом! Им, конечно, пытались подражать. Но всегда это вечное сожаление — "начальник не отпускает". Отдыхать 31-го — мечта миллионов.

- Я бы домой поехала к родным.

- Я бы проснулась попозже, приготовила, привела бы себя в порядок.

- В том году я 31-го работал, рабочий день закончился в 6 часов и только к 8 домой попал.

Эти желания услышали в Госдуме. Часть депутатов предлагает сделать 31 декабря выходным. В Совете Федерации поддержали.

"Дети уже 31 декабря не учатся. Пусть вся семья, мужья, жены, дети вместе готовятся к празднику, предвкушают встречу нового года, вместе накрывают стол, наряжают елку", — считает Валентина Матвиенко.

Законно отдыхать перед праздником можно и сейчас. На Горьковском автомобильном заводе сами работники конвейеров предложили, а руководство согласилось. И теперь вместо огней сварки в последний день года будут только бенгальские огни.

"Есть у меня сыночек. Мы вместе пойдем за покупками в магазин, потом будем вместе готовить, накрывать стол, елку наряжать", — делится планами слесарь механосборочных работ Анна Шерстнева.

В Томской области пошли еще дальше: весь регион отработает в субботу 28-го, а 31-го отдохнет. В Москве же решили пока ничего не менять.

"31-го все же на корпоративах отмечают праздник, стараются с коллегами как-то пообщаться, поднять бокал шампанского, сказать какие-то праздничные слова. Когда мы убираем этот день из рабочих, мы их лишаем этой возможности", — считает мэр Москвы Сергей Собянин.

Но не все считают продуктивным тимбилдинг под елочкой.

"31 декабря никто никогда не работал, это я еще помню с советских времен, — рассказывает депутат Госдумы Геннадий Онищенко. — В лучшем случае часов до 12. Потом женщины уходили делать салаты оливье, мужчины оставалось еще на час, а потом тоже разбегались".

Для многих 31 декабря будет всегда рабочим днем. В театрах в последний день года всегда аншлаг. Работники срочных и аварийные служб, магазинов и, конечно, артисты к предновогодним рабочим будням давно привыкли, но за других рады.

И ведь кто бы мог подумать, что для Деда Мороза 1 января стало лишь плацдармом для захвата календаря. В 30-40-х годах Новый год считался детским праздником, а значит взрослые люди на работу выходили и 31 декабря, и 1 января. Потом над человеком труда сжалились, и до распада Советского союза только 1 января было законным выходным. Позже праздничными стали еще второе и седьмое — начали отмечать Рождество. В начале двухтысячных на работу можно было не приходить с первого по пятое января. И вот уже семь лет как красным отмечены все восемь первых дней нового года.

И Минтруд констатирует: в этом году уже ничего не изменить. Но выходной на 31 декабря каждый может себе загадать в полночь как подарок на следующий новый год.