Проблема реагентов зимой не в составе, а в количестве

Дело в не химии, а в ее количестве — так ученые отвечают на вопрос о безопасности противогололедных реагентов, которые используются для обработки столичных улиц. В этом году в Москве создан внушительный запас — примерно 9 килограммов на каждый квадратный метр дорог.

В предстоящем зимнем сезоне со льдом на улицах Москвы будут бороться сразу несколькими способами. Во-первых, это жидкие реагенты, которые использоваться будут исключительно на автомобильных дорогах и то, если температура на улице будет не ниже -5°.

Если холоднее, в дело пойдут гранулы, на 70 % состоящие из обычной поваренной соли. Для дворов и тротуаров использоваться будут они же, но уже с примесью мраморной крошки. И, наконец, последний способ, здесь уже никакой химии, только физика — гранитная крошка очень мелкой фракции.

Коммунальщики уверяют, что противогололедные материалы качественные и безопасные.

"Каждую партию проверяем на соответствие. Приезжают эксперты, берут пробы, выдают заключение соответствует ли противогололедный материал заявленному качеству", — пояснил Андрей Соколов, заместитель руководителя ГБУ "Автомобильные дороги".

Реагенты даже испытывали на животных в лаборатории второго меда.

"В экспертизе участвовало 200 опытных мышей. Потери — одна мышь и причина — не противогололедное средство", — сообщил Эдуард Котлярский — доктор технических наук, профессор МАДИ.

Насчет безвредности того, чем поливают и посыпают улицы, сомнения возникают каждый сезон. Например, дендрологи уверены: попадая в почву, реагенты нарушают её физико-химический состав и губят растения.

"Очень четко прослеживается состояние растений. Чем ближе оно к дороге и туда попадает соль, очень видно, что растение страдает и многие погибают", — говорит Наталья Яворская, дендролог.

Чтобы понять, что представляют из себя столичные реагенты, везем образцы в лабораторию химфака МГУ.

"Если у нас здесь соль кальция, она побелеет. — Это что значит? — Это значит, что мы получили раствор мела. — То есть, по сути, здесь… — Соль кальция", — пояснили нам в лаборатории.

Выводы независимых специалистов таковы — в исследуемых образцах нет ничего кроме хлоридов кальция и натрия, то есть солей.

"Это не едкое вещество, не кислота, не щёлочь. Соли — самые стабильные и спокойные соединения с точки зрения химии. Здесь нет проблемы химической, это скорее нерадивость сотрудника, который раскидывает лопатой по две кучки на квадратный метр эти реагенты", — отметил Сергей Ивашко, химик.

В арсенале у столичных дворников есть специальные тележки-дозаторы. Но их используют не все и не всегда. Зачерпнул побольше, бросил подальше. Деревья, машины — все под ударом, вот чуть пешехода не присыпали. Или вот — лопатой из ковша прямо на газон, под дерево.

Как раз из-за таких горе-работников на газонах и тротуарах появляются белые сугробы, но не из снега, а из реагентов. И в таком количестве они уже далеко не безопасны.