Лига Европы. "Астана" одержала волевую победу над "Манчестер Юнайтед"

В матче пятого тура группового этапа Лиги Европы казахстанская "Астана" на поле домашней арены в Нур-Султане одержала волевую победу над английской командой "Манчестер Юнайтед" – 1:0.

Счет в игре на 10-й минуте открыл капитан гостей Джесси Лингард. На 55-й минуте хозяева поля восстановили равенство в счете, отличился Дмитрий Шомко. Точку в игре поставил защитник "красных дьяволов" Ди'Шон Бернард, переправивший мяч в свои ворота на 62-й минуте.

Таким образом, казахстанская команда прервала серию из четырех поражений в текущем розыгрыше Лиги Европы, а "МЮ" впервые в турнире проиграл. В параллельной игре группы L голландский "АЗ Алкмар" сыграет с сербским "Партизаном", начало встречи в 20:55 по московскому времени.

"Манчестер Юнайтед", досрочно вышедший в плей-офф турнира, с десятью очками лидирует в квартете, второе место занимает "АЗ Алкмар" (8 очков), третье – "Партизан" (4), четвертое – "Астана" (3), но у голландцев и сербов игра в запасе, в связи с чем подопечные Уле-Гуннар Сульшера уже сегодня могут лишиться первого места в группе.