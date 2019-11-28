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28 ноября 201921:42

Олег Нилов: правительство должно понять и принять выходной 31 декабря

"Чтобы сделать 31 декабря выходным днем, специальный закон не нужен. Постановления правительства будет достаточно. И я считаю, что здравого смысла у министров хватит, чтобы понять и принять это решение. Люди в этот день не трудятся полноценно, а зарплату получают. А те, кто работают 31 декабря по-настоящему – на транспорте, в полиции, в здравоохранении — должны получать двойной оклад за работу в этот день", — заявил в эфире программы "60 минут" депутат Госдумы Олег Нилов.

28 ноября депутаты от ЛДПР внесли в парламент законопроект о переносе выходного дня на 31 декабря. В этом году, по решению правительства России, праздничные каникулы продлятся с 1 по 8 января 2020, а 31 декабря 2019 остается рабочим днем.

По мнению ЛДПР, выходные надо переносить так, чтобы последний день года был нерабочим, что позволит людям рациональнее использовать время, а также соблюсти баланс интересов работников, работодателей и профсоюзов.

Глава Минтруда Максим Топилин в ответ заявил, что сделать 31 декабря выходным в 2019 году может каждый работодатель, но правительство принимает решение о выходных днях заранее.

"Невозможно что-то поменять централизованно и для всех. Бюджетные расходы, различные режимы работы и так далее", — пояснил министр.

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