Евгений Малкин: мы не сдались, и были за это вознаграждены

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин поделился впечатлениями от волевой победы над "Ванкувером" (8:6) в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Пингвины" по ходу встречи уступали и в счете 2:4 и 3:6.

Малкин в противостоянии с "касатками" забросил две шайбы, отдал три результативные передачи и был признан первой звездой встречи.

"Мы понимали, что игра заканчивается только с финальной сиреной, – заявил российский форвард, слова которого приводит пресс-служба НХЛ. – Пока она не прозвучала, всегда есть шанс. Мы не сдались, и были за это вознаграждены".

"Как я уже не раз говорил, прошлый год я не могу занести себе в актив. Я выглядел не так, как хотелось бы. Это очень расстраивало и раздражало. Но хоккей – это моя жизнь. Я хочу получать от него положительные эмоции. И сейчас я снова испытываю удовольствие от того, что делаю на площадке. Спасибо тренерам за терпение и доверие. Моя уверенность в себе в данный момент просто огромна", – подытожил 33-летний нападающий.

Напомним, теперь на счету Малкина 19 (6+13) очков в 14 играх сезона и 1021 (397+624) очков в 866 играх лиги. В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ "Питтсбург" в субботу, 30 ноября, на выезде сыграет с "Коламбусом".