Во обвинению во взяточничестве задержан глава ФНС Архангельской области

По обвинению во взятке задержан глава управления Федеральной налоговой службы РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Сергей Родионов.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в управлении Следственного комитета России по региону.

По информации осведомленного источника "Интерфакса", речь идет о сумме в восемь миллионов рублей. Задержание высокопоставленного налоговика провели оперативники регионального управления ФСБ.

Вопрос о мере пресечении задержанному будет решаться 29 ноября.

Уроженец Архангельска 45-летний Родионов в 1997 году окончил Киевский международный университет гражданской авиации. С октября 1997 года трудится в налоговых органах. В 2012 году был назначен руководителем ФНС по Архангельской области и НАО.