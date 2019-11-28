Трамп внезапно прилетел в Афганистан

Президент США Дональд Трамп неожиданно посетил Афганистан, где встретился со служащими в этой стране американскими солдатами и офицерами.

Как передает "Интерфакс", об этом мировое сообщество проинформировало агентство Associated Press, подчеркнув, что президент США прилетел 28 ноября, чтобы вместе военнослужащими на авиабазе "Баграм", расположенной севернее Кабула, провести День благодарения.

Помимо этого, глава Белого дома обсудил с президентом Афганистана Ашрафом Гани установление в стране режима прекращения огня с участием движения "Талибан" (запрещено в РФ).

Ранее Трамп рассказывал свои советникам, что хочет вывести американские войска из Афганистана до президентских выборов 2020 года.