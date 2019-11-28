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28 ноября 201923:25

"Химки" потерпели треть поражение кряду в Евролиге, уступив "Фенербахче"

euroleague.net

В матче 11-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги подмосковные "Химки" на площадке "Улкер Спортс Арены" в Стамбуле проиграли местному "Фенербахче" со счетом 76:89 (24:28, 25:16, 6:21, 21:24).

У победителей встречи самыми результативными стали Луиджи Датоме (20 очков), Мелих Махмутоглу (19) и Костас Слукас (19), а в составе российской команды больше всех набрали Янис Тимма и Энтони Гилл – 26 и 18 очков соответственно.

"Химки" потерпели третье поражение кряду в Евролиге и занимают восьмое место в турнирной таблице, а "Фенербахче" расположился на 14-й строчке. В следующем матче подопечные Римаса Куртинайтиса 6 декабря примут "Барселону", а турецкая команда в тот же день примет "Альбу".

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