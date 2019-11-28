Россия обыграла Бразилию и вышла в полуфинал чемпионата мира по пляжному футболу

В четвертьфинале чемпионата мира по пляжному футболу сборная России в парагвайском городе Асунсьон одержала волевую победу над национальной командой Бразилии – 4:3. Подопечные Михаила Лихачева по ходу встречи уступали в счете 1:3.

В составе российской команды дубль оформил Кирилл Романов, а также по разу отличились Федор Земсков и Дмитрий Шишин. У бразильцев дважды отметился Суарес Да Коста Родриго и единожды – Мао.

Таким образом, сборная России вышла в полуфинал турнира, где 30 ноября сыграет с победителем противостояния Италия – Швейцария.