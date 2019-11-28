Трамп: "Талибан" хочет заключить соглашение с США

Радикальное движение "Талибан" (запрещено в России) хочет заключить мирное соглашение с Вашингтоном. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, добавив, что сделать это можно только через договоренности о прекращении огня.

Дональд Трамп приехал в Афганистан с первым и необъявленным визитом. Неожиданно появился в столовой на базе и поздравил американских военных с Днем Благодарения, который отмечается сегодня; встретился с президентом страны. Говорит, что надеется на возобновление мирных переговоров с талибами.

"Талибан" хочет заключить сделку, и мы встречаемся с ними, и мы говорим, что это должно быть сделано через прекращение огня​​​. Раньше они не хотели прекращения огня, но теперь хотят", — сказал Трамп журналистам в рамках визита в Афганистан.

По словам американского лидера, США значительно сокращают численность контингента на афганской территории до 8600 военнослужащих.

Ранее представитель США и делегация талибов по итогам нескольких раундов переговоров согласовали проект договора о мире. Однако после серии терактов Трамп распорядился прекратить переговоры и отменить подписание соглашения, сообщает РИА Новости.

Сепаратные мирные переговоры с талибами США начали осенью минувшего года.

Весной этого года представитель МИД РФ Замир Кабулов заявил, что возвращение к власти в Афганистане "Талибана" либо какое-то их монопольное правление не может рассматриваться в качестве возможного варианта. По словам дипломата, надо дать афганцам самим разобраться и установить порядок в стране без пальбы и стрельбы.

Также Замир Кабулов сообщил, что Россия и Китай поддерживают переговоры США с представителями радикального движения и выражают заинтересованность в скорейшем успехе диалога. Москва напрямую заинтересована в том, чтобы в Афганистане было стабильное правительство, которое будет решать насущные для страны проблемы. По словам Замира Кабулова, как только придет подлинное общеафганское правительство, оно будет решать эти задачи.