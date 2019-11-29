"Бутылка водки, телевизор - это сварщик": работники "Атоммаша" ответили Шнурову

Работники завода "Атоммаш" пригласили к себе музыканта Сергея Шнурова. И не ради концерта. Обещают рассказать всю правду о сварщиках и развеять стереотипы, которые закрепились в сознании у многих. Бывают ли сварщики-миллионеры?

Учителем труда и физкультуры Андрей Тарарин отработал только один месяц после окончания пединститута. Понял, что много заработать не получится, надо что-то менять. Он освоил профессию сварщика и последние годы работает на крупнейшем предприятии "Росатома" по производству оборудования для АЭС.

"Это человек думающий, который знает свое дело и ответственно подходящий к своей работе, выполняющий качественные контрольные швы на изделии. Потому что это безопасность и надежность. Мужика с бутылкой на такое ответственное производство к таким важным деталям не допустят".

О том, как им надоело ассоциироваться с пресловутым "мужиком с бутылкой" сварщики по всей стране заговорили после того, как замыленный образ обсудили в эфире нашего телеканала музыкант Сергей Шнуров и министр просвещения Ольга Васильева. Их диалог был о том, чего не хватает среднему образованию в России.

"Вспоминаем советское прошлое, вспоминаем бутылку водки, телевизор — вот это сварщик. Где его успех? Давайте снимем фильм не про хоккеиста, а про сварщика. Классный, большой блокбастер. Кто-нибудь пойдет на него? Нет".

И вот к лидеру "Ленинграда" обратились представители завода "Атоммаш" и пригласили артиста в Волгодонск. На предприятии Шнурову предлагают увидеть сварщика будущего и вместе развенчать популярный миф.

Вопреки мнению артиста, в России есть как минимум один очень известный сварщик. Точнее, сварщица. В минувшем году едва ли не все телеканалы страны рассказывали о победе 19-летней москвички Дианы Багаутдиновой на национальном чемпионате профессионального мастерства. Девушка может сколь угодно долго рассказывать о преимуществах простой ручной, полуавтоматической, и ее любимой – аргонодуговой сварки.

"С ее помощью можно рисовать картины красивые. Или цветные даже на нержавейке. И сейчас даже много встречала тоже сварщиков, взрослых профессионалов, у них очень красивые получаются швы", — рассказывает сварщица, победительница чемпионата России по профессиональному мастерству Диана Багаутдинова.

Владимиру Бабошкину 20, и первый шов он сварил в 8 лет – научил отец, профессиональный сварщик. Поэтому, когда юноша из Липецка выбирал, где ему хотелось бы учиться, руководствовался только двумя факторами: чтобы обучали сварке, и чтобы добираться из дома было легко. Сегодня Владимир – чемпион Европы и мира и ему есть, что ответить знаменитому музыканту.

"Все студенты и даже школьники (сейчас есть направление "Юниоры"), если их заинтересовывать, показывать, каким должен быть сварщик, что это не мужик с бутылкой, а нормальный рабочий человек, и они будут понимать, что это достойная профессия", — говорит сварщик, чемпион мира по профессиональному мастерству Владимир Бабошкин.

Победители чемпионатов рабочих профессий работают в том числе и на "Атоммаше". В специальном центре производственного обучения они передают коллегам мастерство. На предприятии Сергея Шнурова готовы познакомить со сварщиками-миллионерами. Это трое специалистов, которые выиграли чемпионаты по профмастерству, за что и получили внушительную премию. Варят на миллион – рассказывают атомщики. И добавляют: встретившись с ними, одним мифом в вашем сознании станет меньше.