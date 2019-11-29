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29 ноября 201900:30

Тренер ЦСКА Гончаренко: сложно на что-то рассчитывать, когда забиваешь два гола в пяти играх

pfc-cska.com

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от игры своих подопечных в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы против болгарского "Лудогорца" (1:1).

"Этот матч – отражение всех наших игр в Лиге Европы. Много атаковали, прессинговали. Создали больше моментов, чем с "Ференцварошем". Но когда забиваешь два гола в пяти матчах, в любом турнире сложно на что-то рассчитывать, – приводит слова Гончаренко пресс-служба ЦСКА. – По количеству ударов, по созданным моментам, думаю, предпосылок забить было очень много. Не хватало завершающего удара, или последней передачи.

Пропущенный гол стал шоком, минут на десять из игры выключились. Но нашли характер, чтобы что-то изменить и, по крайней мере, сыграли вничью. У нас есть повод для оптимизма, есть замены, которые усиливают игру — Дзагоев, Ахметов. Когда есть возможность выпустить сильных футболистов со скамейки, это всегда плюс для команды. Но грустно осознавать, что едем на матч с "Эспаньолом", который ничего не значит", – подытожил наставник "армейцев".

Напомним, в группе Н с 11 очками лидирует "Эспаньол", второе место занимает "Ференцварош" (8 очков), третье – "Лудогорец" (7), четвертое – ЦСКА (2). В заключительном туре группового этапа турнира армейцы в четверг, 12 декабря, на выезде сыграют с испанской командой, а болгарский коллектив в тот же день примет "Ференцварош".

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