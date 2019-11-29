Россия стала членом ЮНЕСКО

Российская комиссия по ЮНЕСКО сообщила, что Генассамблея государств-участников Конвенции ООН о всемирном наследии избрала девять новых членов, в числе которых оказалась и Россия, впервые с 2013 года.

Собрание прошло 27 и 28 ноября в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже​​​. Участие в Генассамблее принимали участие 193 страны под председательством постоянного представителя Кувейта при ЮНЕСКО Адама Аль Муллы.

В ходе сессии было избрано девять новых членов Комитета всемирного наследия: Россия, Египет, Эфиопия, Мали, Нигерия, Оман, ЮАР, Таиланд, Саудовская Аравия, сообщает РИА Новости.