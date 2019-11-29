В Доминикане в больнице после ДТП остается 21 россиянин

Туроператор Anex Tour сообщил, что после ДТП в Доминикане в больнице остается 21 россиянин: девять из них — в интенсивной терапии, остальные под наблюдением врачей.

Те, кто выписан из больниц, обеспечены жильем и питанием, передает РИА Новости.

26 ноября по дороге в аэропорт автобус с россиянами столкнулся с грузовиком, выскочившим перед ним на дорогу, и опрокинулся​​​. В момент ДТП в салоне находились 39 туристов, два гида и водитель автобуса. Погибших нет.

В турагентстве напомнили, что семь попавших в ДТП россиян улетели на родину в тот же день. Еще восемь человек возвращаются в Россию 30 ноября, остальные 1 декабря и позднее.