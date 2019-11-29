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29 ноября 201903:10

Лихачев – о победе над Бразилией на чемпионате мира: показали настоящий русский характер

rfs.ru

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев поделился впечатлениями от волевой победы своих подопечных над командой Бразилии (4:3) в четвертьфинале чемпионата мира.

По ходу встречи россияне уступали в счете 1:3. В составе российской команды дубль оформил Кирилл Романов, а также по разу отличились Федор Земсков и Дмитрий Шишин

"Показали настоящий русский характер, сыграли очень грамотно в тактическом плане. Все это помогло нам одержать историческую победу, – приводит слова Лихачева ТАСС. – Можно ли считать этот успех официальной заявкой на победу сборной России на чемпионате мира? Не будем торопиться, мы идем от матча к матчу. Сейчас все наши мысли будут о полуфинале".

В полуфинале турнира сборная России в субботу, 30 ноября, сыграет с национальной командой Италии, которая в 1/4 финала переиграла Швейцарию со счетом 5:4.

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