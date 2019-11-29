Болельщик разбил голову футболисту "Ромы", бросив с трибуны монету

Полузащитник итальянской "Ромы" Лоренцо Пеллегрини пострадал из-за брошенной с трибун монеты во время матча группового этапа Лиги Европы против турецкой команды "Истанбул Башакшехир" (3:0).

Хавбек готовился подать угловой, когда ему в голову попала монета, брошенная с трибун. У итальянца пошла кровь, в связи с чем арбитр остановил игру для оказание первой медицинской помощи, после которой Пеллегрини вернулся на поле с повязкой на голове.

Встреча завершилась победой "волков" со счетом 3:0. Голами отметились Жордан Варету (пенальти, 30-я минута), Джастин Клюйверт (40) и Эдин Джеко (45). Пеллегрини записал на свой счет две голевые передачи.

В параллельной игре группы J "Боруссия" М переиграла австрийский "Вольфсбергер" с минимальным счетом – 1:0. Таким образом, в квартете с восемью очками лидируют менхенгладбахцы и римляне, третье место занимает "Истанбул" (7 очков), четвертое – "Вольфсбергер" (4).