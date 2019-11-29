Президент Чехии выступил против памятника генералу Власову в Праге

Президент Чехии Милош Земан выступил против памятника генералу Власову в Праге. По его словам, нельзя забывать о преступлениях власовцев и считать, что несколькими днями "позитивного поведения" они искупили годы предательства.

Памятник Власову предложил поставить староста одного из районов Праги. Посольству России в Чехии пришлось напомнить властям страны, что по международному праву у военных преступлений нет сроков давности.

Советский военачальник Власов сдался в плен в 1942 году, после чего перешел на сторону фашистов и возглавил так называемую Русскую освободительную армию.