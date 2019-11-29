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29 ноября 201905:47

Открывается международный мост через Амур

ТАСС

В Амурской области сегодня большая премьера: открывают первый международный мост через Амур, который соединит российский Благовещенск и город Хэйхэ в Китае.

Строительство переправы началось три года назад, причём одновременно с двух сторон. Стыковка состоялась в мае этого года. Протяженность перехода — больше километра.

Также строили пункты пропуска, подъездные пути и мост через протоку. Общая длина участка — порядка 20 километров. Ожидается, что за год по мосту будут перевозить до трех миллионов тонн груза и расходы на транспортировку снизятся в разы, передает телеканал "Россия 24".

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