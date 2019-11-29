"Нью-Джерси" на выезде переиграл "Монреаль", у Гусева ассистентский хет-трик

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль Канадиенс" на льду домашней арены "Белл-центр" проиграл команде "Нью-Джерси Дэвилз" со счетом 4:6 (1:2, 2:2, 1:2).

У победителей встречи дубль оформил Блейк Коулман (8-я, 59-я минуты) и по разу отличились Трэвис Зейджак (9), Майлз Вуд (24), Йеспер Боквист (32) и Дэймон Сиверсон (49), а у хозяев льда шайбы забросили Брендан Галлахер (8), Еспери Котканиеми (22), Йоэль Армиа (30) и Арттури Лехконен (49).

Российский нападающий гостевой команды Никита Гусев провел на льду 15 минут 9 секунд, записал на свой счет три результативные передачи и был признан первой звездой встречи.

"Нью-Джерси" одержал вторую победу в последних пяти играх и с 22 очками занимает 15-е место в Восточной конференции, а "Монреаль" в ней же расположился на девятой строчке, имея в активе на пять очков больше. Для "Канадиенс" это поражение стало шестым кряду.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ подопечные Клода Жюльена в субботу, 30 ноября, примут команду "Филадельфия Флайерз", а "Дэвилз" в тот же день дома сыграют с "Нью-Йорк Рейнджерс".