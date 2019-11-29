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29 ноября 201907:20

Седьмая и "черная": в России начинаются дни распродаж

Седьмая и "черная": в России начинаются дни распродаж

"Черная пятница" (одна из самых крупных распродаж года) начинается в России. С сегодняшнего дня и до конца недели можно будет с большими скидками купить одежду, обувь, украшения, электронику и даже загородные дома.

Ретейлеры ожидают существенного роста заказов и продаж. Около 40 процентов россиян готовы потратить в эти дни более 10 тысяч рублей. А средний чек, по прогнозам, может составить около 30 тысяч.

Эксперты призывают покупателей быть бдительными и не попадаться в руки мошенников. В этом году "черная пятница" пройдет в России в седьмой раз.

Сам же термин впервые появился в США в 60-е годы. Такое неформальное название пятницы после Дня благодарения обозначает начало сезона рождественских покупок. Позже распродажи стали популярны во всем мире и проводятся ежегодно. Традиционно большинство магазинов снижает цены еще в начале недели, сообщает телеканал "Россия 24".

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