Седьмая и "черная": в России начинаются дни распродаж

"Черная пятница" (одна из самых крупных распродаж года) начинается в России. С сегодняшнего дня и до конца недели можно будет с большими скидками купить одежду, обувь, украшения, электронику и даже загородные дома.

Ретейлеры ожидают существенного роста заказов и продаж. Около 40 процентов россиян готовы потратить в эти дни более 10 тысяч рублей. А средний чек, по прогнозам, может составить около 30 тысяч.

Эксперты призывают покупателей быть бдительными и не попадаться в руки мошенников. В этом году "черная пятница" пройдет в России в седьмой раз.

Сам же термин впервые появился в США в 60-е годы. Такое неформальное название пятницы после Дня благодарения обозначает начало сезона рождественских покупок. Позже распродажи стали популярны во всем мире и проводятся ежегодно. Традиционно большинство магазинов снижает цены еще в начале недели, сообщает телеканал "Россия 24".