В КНДР подтвердили успешные испытания сверхкрупной установки РСЗО

Руководство КНДР подтвердило проведение успешных испытаний сверхкрупной пусковой установки РСЗО.

Два снаряда малой дальности, реактивных систем залпового огня пролетели примерно 380 километров и упали в Японское море.

По данным северокорейского агентства ЦТАК, испытания провели для "окончательной проверки" эффективности установки. Пусками лично руководил лидер КНДР Ким Чен Ын. Он выразил "огромное удовлетворение" результатом, передает "Россия 24".

Это уже 13 подобное испытание, проведенное КНДР за текущий год. Последний запуск произошел на фоне отсутствия прогресса в переговорах по денуклеаризации между Пхеньяном и Вашингтоном.