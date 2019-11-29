Неестественное половодье: Волга разлилась по-весеннему

Берега Волги. Там из-за внезапного потепления снег в верховьях реки растаял. А затяжные дожди дополнили картину. В итоге, центральную набережную Волгограда затопило, вода вплотную подошла к поселкам региона.

Река Волга стремительно отвоевывает берег. Дорожный каток оказался в воде всего за одну ночь. Подтоплена центральная набережная Волгограда.

Коренной волгоградец Виктор Саватеев моржует уже не первый год, но сейчас родную реку не узнает.

"Весной бывает такой паводок, а осенью первый раз такое", — констатирует Виктор.

С середины ноября 2019 года самая большая в Европе Волжская гидроэлектростанция ежедневно сбрасывает около 15 тысяч кубометров воды в секунду — средняя норма для этого времени года в пределах шести тысяч.

Осенний паводок — явление крайне редкое. За 60-летнюю историю ГЭС подобных случаев было всего три. Волга разлилась по-весеннему широко, затопила речные острова и приблизилась к селам и хуторам.

По проселочной дороге проехать невозможно, она почти вся затоплена. Вообще так близко большая вода подходила хутору Бобры только весной.

"Для нас это, честно, шок", — ужасаются хуторяне.

"Это впервые", — уверены жители Бобров.

Осенним паводком обеспокоены экологи. По мнению ученых, неестественное для конца года половодье опасно для животного мира.

"Во-первых, затапливаются норы зимующих животных сейчас. Во-вторых, это нерациональное использование водных ресурсов, которые уходят прямиком в Каспий по руслу Волги", — сожалеет заслуженный эколог России, доктор технических наук, профессор Владимир Лобойко.

Причиной осеннего половодья специалисты называют аномальное потепление в начале ноября. Растаявший снег в верховьях Волги и обильные дожди увеличили приток воды в несколько раз.

"На 182 процента выше средней многолетней нормы, — рассказывает об уровне воды в великой русской реке первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО "РусГидро" – "Волжская ГЭС". — Это достаточно большой уровень превышения. Самая главная наша задача была в этот период – обеспечить надежность гидротехнических сооружений".

Еще одна причина для опасений экологов – осеннее половодье, по их мнению, может привести к нехватке воды будущей весной, которая крайне важна для живых обитателей уникальной Волго-Ахтубинской поймы.

Осенний паводок, как утверждают специалисты, пошел на спад. Но приток воды с верховьев Волги остается высоким, и Волжская ГЭС, по-прежнему, пропускает воду вниз по течению.