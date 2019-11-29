Белгородский Осколбанк остался без лицензии

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого агропромбанка ООО "Осколбанк". Приказ об этом опубликован на сайте регулятора.

По данным ЦБ, банк неоднократно нарушал законодательство в области противодействия отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Осколбанк не выявлял операции, подлежащие обязательному контролю, и не направлял сведения.

Кроме того, банк систематически занижал величину необходимых к формированию резервов и проводил сомнительные транзитные операции. В связи с этим ЦБ несколько раз применял к нему меры.

Осколбанк является участником системы страхования вкладов. По величине активов банк на 1 ноября занимал 332-е место в банковской системе страны.