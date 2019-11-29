Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
29 ноября 201909:14

Землетрясение в Албании: жертв уже 48

EPA

Число жертв землетрясения в Албании достигло 48 человек. По данным местных СМИ, пострадавшими числятся около 790 человек. Из-под завалов удалось спасти 45 человек, поисково-спасательная операция продолжается.

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Албании в ночь на вторник. Сильнее всего подземные толчки ощущались в Тиране, а также в городе Дуррес, который расположен ближе всего к эпицентру. После этого было зарегистрировано более 520 подземных толчков.

Сегодня отмечается День освобождения Албании. Он пройдет без особых торжеств, отменены все развлекательные мероприятия, передает ТАСС.

Сейчас

08:54

Землетрясение в Албании: жертв уже 48

08:38

Осколбанк остался без лицензии

07:57

В КНДР подтвердили успешные испытания сверхкрупной установки РСЗО

04:45

Появился новый способ мошенничества с банковскими картами

02:53

В Доминикане в больнице после ДТП остается 21 россиянин

01:51

Россия стала членом ЮНЕСКО

22:23

Трамп внезапно прилетел в Афганистан

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Открывается международный мост через Амур

Открывается международный мост через Амур

3 часа назад
Москва и Петербург: в Омане наградили лучших представителей туриндустрии

Москва и Петербург: в Омане наградили лучших представителей туриндустрии

40 минут назад
Землетрясение в Албании: жертв уже 48

Землетрясение в Албании: жертв уже 48

11 минут назад

Трансляции

12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
15:30

Заседание Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям
18:50

Программа "60 минут"
20:00

Программа "Вести в 20:00"
Все трансляции
Изменил планы: Трамп впервые посетил Афганистан

Изменил планы: Трамп впервые посетил Афганистан

17 минут назад
Лихачев – о победе над Бразилией на чемпионате мира: показали русский характер

Лихачев – о победе над Бразилией на чемпионате мира: показали русский характер

6 часов назад
ДТП в Доминикане: россияне вылетят домой через неделю

ДТП в Доминикане: россияне вылетят домой через неделю

1 час назад
Топ-10 лучших регионов России для санаторно-курортного отдыха

Топ-10 лучших регионов России для санаторно-курортного отдыха

2 часа назад
Сергей Безруков о "Синей птице": детей надо оценивать по-взрослому

Сергей Безруков о "Синей птице": детей надо оценивать по-взрослому

19 часов назад
Президент Чехии выступил против памятника генералу Власову в Праге

Президент Чехии выступил против памятника генералу Власову в Праге

2 часа назад
Новая стратегия позволит лечить самый агрессивный рак мозга

Новая стратегия позволит лечить самый агрессивный рак мозга

53 минуты назад
Появился новый способ мошенничества с банковскими картами

Появился новый способ мошенничества с банковскими картами

4 часа назад
В Испании поймана подлодка с наркотиками на сто миллионов евро

В Испании поймана подлодка с наркотиками на сто миллионов евро

9 часов назад
Эпос народного духа: первыми фильм "Ржев" посмотрели ветераны

Эпос народного духа: первыми фильм "Ржев" посмотрели ветераны

23 часа назад
"Война и мир. Русский Пьер": премьера в театре "Модерн"

"Война и мир. Русский Пьер": премьера в театре "Модерн"

17 часов назад
Малышу с редкой патологией головы срочно нужна операция

Малышу с редкой патологией головы срочно нужна операция

21 час назад
Наталья Андрейченко – в программе "Привет, Андрей!" уже в субботу. Не пропустите!

Наталья Андрейченко – в программе "Привет, Андрей!" уже в субботу. Не пропустите!

27.11.2019 13:19
Нужна помощь: Артему Волкову требуется инвалидное кресло-коляска и вертикализатор

Нужна помощь: Артему Волкову требуется инвалидное кресло-коляска и вертикализатор

25.11.2019 08:25
Основатель Twitter рассказал, что использует вместо Google

Основатель Twitter рассказал, что использует вместо Google

25 минут назад
Белгородский Осколбанк остался без лицензии

Белгородский Осколбанк остался без лицензии

27 минут назад
Российские вина могут разрешить продавать до полуночи

Российские вина могут разрешить продавать до полуночи

48 минут назад
Хоккеист "Нью-Джерси" Гусев назван третьей звездой дня в НХЛ

Хоккеист "Нью-Джерси" Гусев назван третьей звездой дня в НХЛ

56 минут назад
В штате Мичиган нелегалов "отлавливают" через фальшивый вуз

В штате Мичиган нелегалов "отлавливают" через фальшивый вуз

1 час назад
Седьмая и "черная": в России начинаются дни распродаж

Седьмая и "черная": в России начинаются дни распродаж

2 часа назад
Россия безвозмездно поставила Габону стрелковое оружие

Россия безвозмездно поставила Габону стрелковое оружие

2 часа назад
Посол России в США призвал правозащитников помочь Константину Ярошенко

Посол России в США призвал правозащитников помочь Константину Ярошенко

2 часа назад
Медведчук: Украина рискует остаться без контракта по газу

Медведчук: Украина рискует остаться без контракта по газу

3 часа назад
Украина прервала выступление России и Сербии на форуме ООН

Украина прервала выступление России и Сербии на форуме ООН

3 часа назад
Минздрав: экспертиза "Фризиума" может завершиться к марту

Минздрав: экспертиза "Фризиума" может завершиться к марту

5 часов назад
Захарова: смена власти в Боливии схожа с майданом на Украине

Захарова: смена власти в Боливии схожа с майданом на Украине

6 часов назад
Россия стала членом ЮНЕСКО

Россия стала членом ЮНЕСКО

7 часов назад
"Бутылка водки, телевизор - это сварщик": работники "Атоммаша" ответили Шнурову

"Бутылка водки, телевизор - это сварщик": работники "Атоммаша" ответили Шнурову

8 часов назад
Военный эксперт: США должны признать Крым российским

Военный эксперт: США должны признать Крым российским

8 часов назад
По обвинению во взяточничестве задержан глава ФНС Архангельской области

По обвинению во взяточничестве задержан глава ФНС Архангельской области

11 часов назад
Россия и Украина обсудили урегулирование вопросов по газу

Россия и Украина обсудили урегулирование вопросов по газу

11 часов назад
31 декабря может стать выходным, но не в этом году

31 декабря может стать выходным, но не в этом году

12 часов назад
В Париже 96-летней блокаднице из Ленинграда вручили российский паспорт

В Париже 96-летней блокаднице из Ленинграда вручили российский паспорт

12 часов назад
90 процентов белорусов выступают за союзничество с Россией

90 процентов белорусов выступают за союзничество с Россией

13 часов назад
Ностальгическое приложение превращает iPhone в iPod

Ностальгическое приложение превращает iPhone в iPod

13 часов назад
В России начали массово пропадать роскошные машины

В России начали массово пропадать роскошные машины

17 часов назад
В Казани автомобиль каршеринга приспособили под катафалк

В Казани автомобиль каршеринга приспособили под катафалк

17 часов назад
Собянин: вводить платный въезд в Москве не планируется

Собянин: вводить платный въезд в Москве не планируется

18 часов назад
Искусственный интеллект сломал карьеру чемпиона по игре го

Искусственный интеллект сломал карьеру чемпиона по игре го

19 часов назад
Мама девочки с "маской Бэтмена" показала первые результаты лечения

Мама девочки с "маской Бэтмена" показала первые результаты лечения

20 часов назад
Вещий сон помог пенсионерке выиграть деньги в лотерею на новый дом

Вещий сон помог пенсионерке выиграть деньги в лотерею на новый дом

20 часов назад
Знаменитая танцовщица фламенко Селена Муньос выступит в Доме музыки

Знаменитая танцовщица фламенко Селена Муньос выступит в Доме музыки

25.11.2019 14:15

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку