Землетрясение в Албании: жертв уже 48

Число жертв землетрясения в Албании достигло 48 человек. По данным местных СМИ, пострадавшими числятся около 790 человек. Из-под завалов удалось спасти 45 человек, поисково-спасательная операция продолжается.

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Албании в ночь на вторник. Сильнее всего подземные толчки ощущались в Тиране, а также в городе Дуррес, который расположен ближе всего к эпицентру. После этого было зарегистрировано более 520 подземных толчков.

Сегодня отмечается День освобождения Албании. Он пройдет без особых торжеств, отменены все развлекательные мероприятия, передает ТАСС.