Россия не смогла приблизиться к Португалии в рейтинге коэффициентов УЕФА

В Европе завершились матчи двух главных клубных турниров по футболу – Лиги чемпионов и Лиги Европы. По итогам поединков пятого тура группового этапа Россия не смогла сократить отставание в рейтинге коэффициентов УЕФА от главного конкурента — Португалии.

От России в турнирах принимают участие четыре клуба. В Лиге чемпионов "Локомотив" проиграл "Байеру" (0:2), "Зенит" обыграл "Лион" (2:0), а в Лиге Европы "Краснодар" нанес поражение "Базелю" (1:0), в то время как ЦСКА сыграл вничью с "Лудогорцем" (1:1).

Эти результаты позволили России набрать 0,833 балла. Всего же в активе России 45,216 и седьмое место. Это на 2,033 балла меньше, чем у Португалии (47,249), идущей на шестой строчке. Напомним, что шестая позиция позволяет стране заявить три команды в Лигу чемпионов.