Он погиб подо Ржевом: память о героях войны сохранит 25-метровый бронзовый солдат

Бронзовый солдат скоро встанет подо Ржевом в полный рост. 25-метровая скульптура весит более 80 тонн. Ее устанавливают на 10-метровом кургане. Монтажные работы начались с верхней части фигуры и головы.

Серьезный, полный скорби взгляд, нахмуренные брови, на лице ни тени улыбки. Таким солдата увидел скульптор Андрей Коробцов. Таким его и воплотили в бронзе. Герой готовится предстать перед потомками.

В Ржевский район фрагменты будущей скульптуры привезли прямиком из литейных мастерских Александра Рукавишникова. Как раз сейчас заканчивают крепить их на самой верхней, третьей, части каркаса. И уже совсем скоро бронзовый герой займет свое законное место на самом верху насыпного кургана.

Голова, плечи и пояс — пока доставили только верхнюю часть памятника. Деталь за деталью, как огромный паззл из шестисот фрагментов, его собирают сверху вниз. Сейчас ведутся сварочные работы.

"Сегодня мы заканчиваем третий ярус, устанавливаем верхний элемент — голову. И как только все закрепим, я думаю, что на следующей неделе, числа четвертого, мы будем его ставить уже на второй ярус", — рассказывает представитель "МетПрома", компании-подрядчика Анатолий Бахтин.

В Тверскую область скульптура приехала в виде бронзовых поясов, каждый шириной чуть больше метра. Их закрепили на прочном каркасе. Конструкция легко выдержит скульптуру весом больше ста тонн.

"В этом можете не сомневаться: она прочная, — заверяет начальник отдела проектирования металлоконструкций компании "МетПром" Юрий Степнов. — Сложности возникают в том, чтобы вписаться в контур бронзы. Понять, где можно прямо пройти каркасом, где он идет под наклоном".

В России много мемориалов, посвященных подвигу героев в годы Великой Отечественной войны, но такой памятник солдату первый.

"Солдата, на плечах которого, собственно, и ценой жизни и крови которого, собственно, мы спасены, памятника ему достойного у нас не было, — считает замминистра культуры России Николай Овсиенко. — Сомнений никаких нет. Этот удивительный мемориал, который создается в ознаменование подвига нашего солдата, будет вовремя открыт".

"Эти люди, которые отдали свои жизни на территории Ржева, Ржевского района, в этой Ржевской операции — это герои. Потому что, благодаря их подвигу, их действиями были оттянуты силы от атаки на Москву, от задействования в Сталинградской битве", — поясняет губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Ожесточенные бои шли подо Ржевом в 1942-1943 годах. За каждую двухнедельную экспедицию поисковики возвращают имена нескольким солдатам. Мемориал — дань памяти всем солдатам, отдавшим свои жизни во время войны.

"Это место, где можно поклониться своему предку, который погиб уже больше 75 лет назад на этой земле, и место погребения которого неизвестно", — добавляет исполнительный директор Русского военно-исторического общества Александр Барков.

На территории мемориального комплекса строят филиал Музея Победы. Его сотрудники будут собирать личные истории о героях, погибших подо Ржевом. Каски, гильзы, именные медальоны и другие находки поисковиков станут важной частью его будущей экспозиции.