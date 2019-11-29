Макгрегор проведет следующий бой в UFC против Серроне

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор узнал детали следующего его поединка. 18 января ирландский боец смешанного стиля проведет бой против американца Дональда Серроне.

Встреча между бойцами состоится в американском Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 246 и станет главным боем вечера, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу организации Дэйну Уайта. Как утверждает президент UFC, Макгрегор уже поставил подпись под контрактом о бое.

Напомним, что в 2019 году Макгрегор не провел ни одного боя. Предыдущим его соперником был Хабиб Нурмагомедов, поединок против которого прошел еще в октябре 2018 года. Тогда он потерпел поражение удушающим приемом в исполнении представителя России.

Серроне же свой предыдущий поединок провел в сентябре нынешнего года. Тогда он в бое полусредней весовой категории проиграл другому американцу Джастину Гэтжи.