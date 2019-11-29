78-летие первого освобождения от фашистских захватчиков отмечают в Ростове

78-летие первого освобождения города от фашистских захватчиков сегодня отмечает донская столица. В сквере имени Фрунзе пройдут памятные мероприятия в честь защитников Ростова-на-Дону и всех воинов, павших во время Великой Отечественной войны.

Как сообщает ГТРК "Дон-ТР", в первой половине дня состоится возложение цветов к мемориалу "Павшим воинам".

Напомним, первое освобождение Ростова — 29 ноября 1941 года — сорвало планы немецкого командования — враг стремился прорваться на Кавказ. Второй раз донскую столицу оккупанты заняли летом 1942 года. Вернуть город удалось 14 февраля 1943 года. Эта победа явилась первым большим успехом в ходе Великой Отечественной.