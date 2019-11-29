Джонсона заменили на теледебатах ледяной фигурой

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и лидер партии Brexit Найджел Фараджа не явились в студию британского Channel 4 на теледебаты, посвященные изменениям климата. Сотрудники телеканала не растерялись и установили на места для политиков ледяные фигуры с изображением Земли. Во время эфира фигуры постепенно таяли, сообщает "Россия 24".

Консервативная партия, лидером которой является Джонсон, направила жалобу британскому регулятору СМИ Ofcom с просьбой проверить эту "провокационную выходку".

Великобритания должна была покинуть Евросоюз еще в марте, однако Палата общин трижды отклонила проект соглашения об условиях Brexit. Тереза Мэй была вынуждена подать в отставку.

Пост премьера занял Джонсон. Он настаивал на том, что страна должна покинуть ЕC 31 октября со сделкой или без нее. Однако Евросоюз дал Лондону новую отсрочку до 31 января 2020 года. 12 декабря в стране пройдут досрочные выборы в парламент. С их помощью Джонсон намерен вывести из тупика процесс согласования сделки о Brexit, сообщает ТАСС.