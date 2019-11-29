Новый мост из Благовещенска в Хэйхэ пополнит бюджеты всех уровней

Завершено строительство российской части первого автомобильного моста из России в Китай (Благовещенск-Хэйхэ), передает "Интерфакс". Объект сдали в пятницу, колонна спецтехники выехала из приграничной территории.

В мае завершилась стыковка российской и китайской частей моста. Стройка началась 18 декабря 2016 года и продолжалась почти три года. Теперь дело за благоустройством и плановым работам в предмостовой зоне. Как ожидается, в эксплуатацию мост запустят весной 2020 года.

По словам губернатора Амурской области Василия Орлова, уже определен инвестор, это ГК "Регион". Инвестиции составят 8,5 миллиарда рублей.

Протяженность двухполосного моста — чуть более километра, по 540 метров с российской и китайской сторон. Большой объем работ пришелся и на подъездные пути. Общая протяженность мостового перехода составляет 20 км, из них 6 км дороги в Китае и 13 км подъездных путей на территории России.

Мост рассчитан на пассажиропоток в 5,5 тысяч человек, на ежедневный проезд 630 грузовых автомобилей, 164 автобусов и 68 легковых автомобилей.

Власти ожидают, что рост грузооборота пополнит бюджеты всех уровней, а также даст мощный толчок для развития экспорта сельхозпродукции.