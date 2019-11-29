Без поражений – с 2006 года: соперник ЦСКА увеличил рекордную серию в еврокубках

Соперник московского ЦСКА по групповому раунду Лиги Европы – испанский "Эспаньол" продолжает удивлять Старый свет своим достижением. "Попугаи" не проигрывают в еврокубковых турнирах с 14 сентября 2006 года.

Накануне "Эспаньол" завершил ничьей матч пятого тура группы "Н" против венгерского "Ференцвароша" (2:2), благодаря чему довел свою беспроигрышную серию до 26 матчей. Она включает в себя 19 побед и 7 ничьих.

Беспроигрышная серия "Эспаньола" является рекордной в истории еврокубков. В прежние розыгрыши евротурниров "Аякс" не проигрывал 21 матч, "Ювентус" 20 матчей, а "Ред Булл Зальцбург" – 19.

Напомним, что московскому ЦСКА в заключительном туре группового этапа Лиги Европы предстоит завершить еврокубковую кампанию как раз против "Эспаньола". Встреча состоится 12 декабря 2019 года в Барселоне, где и базируется испанский клуб.